Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киевский режим собирается применять карательные меры по отношению к детям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Преступный киевский режим собирается применять карательные меры в отношении детей. За последнее время 13 несовершеннолетних россиян были включены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", - заявил Мирошник в своей еженедельной сводке, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Он отметил, что самому младшему из детей - девять лет, по двое ребят 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро - 17 лет.

"Составители базы обвиняют несовершеннолетних, в том числе самых маленьких, в "сознательном нарушении государственной границы" и покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины", - добавил дипломат.

Он напомнил, что на сайте не первый раз появляются личные данные детей. В базу "Миротворца" уже попадали несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова , которой на тот момент было 12 лет.