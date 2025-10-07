Рейтинг@Mail.ru
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 07.10.2025 (обновлено: 07:09 07.10.2025)
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.10.2025
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
Киевский режим собирается применять карательные меры по отношению к детям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 07.10.2025
киев, луганская народная республика, россия, родион мирошник, фаина савенкова
Киев, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Фаина Савенкова, Специальная военная операция на Украине
Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киевский режим собирается применять карательные меры по отношению к детям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Преступный киевский режим собирается применять карательные меры в отношении детей. За последнее время 13 несовершеннолетних россиян были включены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", - заявил Мирошник в своей еженедельной сводке, поступившей в распоряжение РИА Новости.
Он отметил, что самому младшему из детей - девять лет, по двое ребят 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро - 17 лет.
"Составители базы обвиняют несовершеннолетних, в том числе самых маленьких, в "сознательном нарушении государственной границы" и покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины", - добавил дипломат.
Он напомнил, что на сайте не первый раз появляются личные данные детей. В базу "Миротворца" уже попадали несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет.
"Публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах является не только нарушением прав ребенка, но и свидетельствует о готовности боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми", - резюмировал посол МИД РФ.
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Фаина Савенкова
 
 
