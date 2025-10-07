https://ria.ru/20251007/miroshnik-2046755971.html
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.10.2025
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
Киевский режим собирается применять карательные меры по отношению к детям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион...
2025-10-07T07:04:00+03:00
2025-10-07T07:04:00+03:00
2025-10-07T07:09:00+03:00
киев
луганская народная республика
россия
родион мирошник
фаина савенкова
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
россия
Новости
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
Мирошник: Киевский режим собирается применять карательные меры к детям
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киевский режим собирается применять карательные меры по отношению к детям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Преступный киевский режим собирается применять карательные меры в отношении детей. За последнее время 13 несовершеннолетних россиян были включены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", - заявил Мирошник в своей еженедельной сводке, поступившей в распоряжение РИА Новости.
Он отметил, что самому младшему из детей - девять лет, по двое ребят 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро - 17 лет.
"Составители базы обвиняют несовершеннолетних, в том числе самых маленьких, в "сознательном нарушении государственной границы" и покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины", - добавил дипломат.
Он напомнил, что на сайте не первый раз появляются личные данные детей. В базу "Миротворца" уже попадали несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова
, которой на тот момент было 12 лет.
"Публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах является не только нарушением прав ребенка, но и свидетельствует о готовности боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми", - резюмировал посол МИД РФ.