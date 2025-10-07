https://ria.ru/20251007/minoborony-2046799422.html
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
россия, безопасность, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия группировки "Север"