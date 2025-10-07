Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 07.10.2025 (обновлено: 12:10 07.10.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
россия, безопасность, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Садки, Краснополье и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Резниково, Волчанск и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине
Вчера, 23:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАлексеевкаСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
