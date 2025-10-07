Минкультуры выступило за включение отечественных песен на соревнованиях

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает включение в программу массовых спортивных мероприятий в большей степени классических произведений российских композиторов, следует из ответа ведомства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Министерство всецело поддерживает практику включения в программу массовых спортивных мероприятий в большей степени классических произведений российских композиторов, внесших значительный вклад в мировое академическое искусство", - сказано в ответе статс-секретаря - замминистра культуры Жанны Алексеевой.

Ведомство отмечает, что исполнение такой музыки способствует не только созданию торжественной атмосферы, но и культурному обогащению зрителей, формируя эстетические ориентиры и укрепляя взаимосвязь между спортом и высоким искусством.