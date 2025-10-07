Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры выступило за включение отечественных песен на соревнованиях - РИА Новости, 07.10.2025
06:17 07.10.2025
Минкультуры выступило за включение отечественных песен на соревнованиях
Минкультуры выступило за включение отечественных песен на соревнованиях - РИА Новости, 07.10.2025
Минкультуры выступило за включение отечественных песен на соревнованиях
Министерство культуры РФ поддерживает включение в программу массовых спортивных мероприятий в большей степени классических произведений российских композиторов, РИА Новости, 07.10.2025
олег матыцин
сергей колунов
владимир кошелев
госдума рф
олег матыцин, сергей колунов, владимир кошелев, госдума рф
Олег Матыцин, Сергей Колунов, Владимир Кошелев, Госдума РФ
Минкультуры выступило за включение отечественных песен на соревнованиях

Минкультуры выступило за включение песен отечественных авторов на соревнованиях

Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает включение в программу массовых спортивных мероприятий в большей степени классических произведений российских композиторов, следует из ответа ведомства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов, Владимир Кошелев и Илья Вольфсон 24 сентября направили обращение в министерство культуры с предложением рекомендовать организаторам массовых спортивных мероприятий использовать композиции отечественных авторов в приоритетном порядке, особенно патриотического смысла.
"Министерство всецело поддерживает практику включения в программу массовых спортивных мероприятий в большей степени классических произведений российских композиторов, внесших значительный вклад в мировое академическое искусство", - сказано в ответе статс-секретаря - замминистра культуры Жанны Алексеевой.
Ведомство отмечает, что исполнение такой музыки способствует не только созданию торжественной атмосферы, но и культурному обогащению зрителей, формируя эстетические ориентиры и укрепляя взаимосвязь между спортом и высоким искусством.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей
11 сентября, 14:45
 
Олег МатыцинСергей КолуновВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
