Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями потребительских займов. РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями потребительских займов.
Так, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. С 1 января 2027 года — лишь один договор с полной стоимостью более 100% годовых.
Кроме того, при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого, а предельный размер переплаты по займам ограничивается 100% годовых.
При этом проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям: с пяти до 15 миллионов рублей.
Документ внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым
. Его цель — усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки россиян.
Как пояснял Аксаков, правило "один заем в одни руки" вводится для защиты прав заемщиков, попадающих в цепочки займов, когда новый оформляется при наличии действующего, либо с небольшим интервалом после погашения текущих обязательств. Таким образом, многие долги переоформляются как новые с повышением долговой нагрузки на человека.
Банк России ко второму чтению предлагает скорректировать сроки вступления в силу норм законопроекта.