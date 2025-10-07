Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
16:01 07.10.2025 (обновлено: 16:47 07.10.2025)
Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов - РИА Новости, 07.10.2025
Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями потребительских займов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:01:00+03:00
2025-10-07T16:47:00+03:00
https://ria.ru/20250925/mikrozaymy-2044191944.html
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов

ГД приняла в I чтении проект, ограничивающий число микрозаймов у россиян

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина в здании Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями потребительских займов.
Так, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. С 1 января 2027 года — лишь один договор с полной стоимостью более 100% годовых.
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Исследование показало, кто в России запрашивает самые крупные микрозаймы
25 сентября, 08:17
Кроме того, при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого, а предельный размер переплаты по займам ограничивается 100% годовых.
При этом проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям: с пяти до 15 миллионов рублей.
Документ внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Его цель — усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки россиян.
Как пояснял Аксаков, правило "один заем в одни руки" вводится для защиты прав заемщиков, попадающих в цепочки займов, когда новый оформляется при наличии действующего, либо с небольшим интервалом после погашения текущих обязательств. Таким образом, многие долги переоформляются как новые с повышением долговой нагрузки на человека.
Банк России ко второму чтению предлагает скорректировать сроки вступления в силу норм законопроекта.
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России
13 июля, 08:15
 
