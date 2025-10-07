Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ неоднократно подтверждала свою эффективность, заявили в МИД - РИА Новости, 07.10.2025
11:15 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/mid-2046787661.html
ОДКБ неоднократно подтверждала свою эффективность, заявили в МИД
ОДКБ неоднократно подтверждала свою эффективность, заявили в МИД - РИА Новости, 07.10.2025
ОДКБ неоднократно подтверждала свою эффективность, заявили в МИД
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за годы существования неоднократно подтверждала свою эффективность в поддержании безопасности в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:15:00+03:00
2025-10-07T11:15:00+03:00
ОДКБ неоднократно подтверждала свою эффективность, заявили в МИД

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за годы существования неоднократно подтверждала свою эффективность в поддержании безопасности в евразийском пространстве, сообщил во вторник МИД России.
"За годы существования ОДКБ неоднократно подтверждала свою высокую эффективность в качестве механизма поддержания безопасности в регионе. Совместными усилиями государств-членов последовательно решаются задачи по предотвращению и разрешению кризисных ситуаций, борьбе с многоплановыми вызовами и угрозами стабильности, включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организованную транснациональную преступность, нелегальную миграцию", - говорится в заявлении на сайте министерства по случаю годовщины образования организации.
Отмечается, что накопленный опыт и потенциал ОДКБ позволяет ей быть одним из ключевых элементов формирующейся архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
"Осуществляется последовательная работа по развитию внешних связей ОДКБ, интерес к сотрудничеству с которой проявляют другие региональные структуры. Приоритетом при этом выступает уплотнение связей ОДКБ с СНГ и ШОС, в том числе на основе подписанной генеральными секретарями трех объединений дорожной карты", - подчеркивается в заявлении.
