Ректор Сеченовки описал путь к увеличению продолжительности жизни

Пожилые люди в парке. Архивное фото

ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт — РИА Новости. Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через раннюю диагностику и профилактику сосудистых и онкологических заболеваний, считает ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.

"Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни", — сказал он РИА Новости на полях форума "Биопром 2025".

По словам Глыбочко, с точки зрения здравоохранения главный вызов — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые уносят сотни тысяч жизней ежегодно.

"Именно здесь лежит путь к увеличению продолжительности жизни: через раннюю диагностику, профилактику и персонализированный подход", — подчеркнул ректор.

Он отметил, что 120 лет жизни — это глобальная стратегическая цель отечественного здравоохранения.

"Сеченовский университет вносит свой вклад через развитие науки, создание технологий и внедрение новой модели медицинского образования", — заключил собеседник агентства.