04:53 07.10.2025 (обновлено: 11:52 07.10.2025)
Ректор Сеченовки описал путь к увеличению продолжительности жизни
2025
общество, россия, петр глыбочко, татьяна голикова
Общество, Россия, Петр Глыбочко, Татьяна Голикова
Ректор Сеченовки описал путь к увеличению продолжительности жизни

Глыбочко: путь к жизни до 120 лет лежит через раннее выявление болезней

ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт — РИА Новости. Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через раннюю диагностику и профилактику сосудистых и онкологических заболеваний, считает ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
"Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни", — сказал он РИА Новости на полях форума "Биопром 2025".
Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нейролингвист заявила об опасности создания жизни из искусственных клеток
10 сентября 2024, 23:20
По словам Глыбочко, с точки зрения здравоохранения главный вызов — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые уносят сотни тысяч жизней ежегодно.
"Именно здесь лежит путь к увеличению продолжительности жизни: через раннюю диагностику, профилактику и персонализированный подход", — подчеркнул ректор.
Он отметил, что 120 лет жизни — это глобальная стратегическая цель отечественного здравоохранения.
"Сеченовский университет вносит свой вклад через развитие науки, создание технологий и внедрение новой модели медицинского образования", — заключил собеседник агентства.
Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, человек, который стареет медленно, обладает большим потенциалом жить до 100-120 лет. По ее словам, сейчас задача российского здравоохранения — увеличить продолжительность и здоровой жизни, и ожидаемую продолжительность жизни в целом.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Закон о персонализированной медицине требует изменения, считает эксперт
20 февраля, 15:30
 
