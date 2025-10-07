Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Тульской области посетил МФЦ "Мои возможности"
Тульская область
 
19:39 07.10.2025
Губернатор Тульской области посетил МФЦ "Мои возможности"
Губернатор Тульской области посетил МФЦ "Мои возможности"
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник посетил многофункциональный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мои возможности",... РИА Новости, 07.10.2025
Новости
тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник посетил многофункциональный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мои возможности", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Здание Тульского областного центра реабилитации инвалидов было капитально отремонтировано в 2023-2024 годах. На ремонт и оснащение было выделено порядка 200 миллионов рублей. Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, при этом учтены все потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре работают в том числе сотрудники, которые являются родителями детей с инвалидностью – те люди, которые ежедневно чувствуют, что такое забота об особенном ребенке. А также ребята с ограниченными возможностями здоровья, уже прошедшие реабилитацию и получившие трудовые навыки.
"Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями жили полноценной жизнью – учились и работали, путешествовали и социализировались в обществе. Мы создаем инклюзивные туристические маршруты, расширяем географию экскурсионных поездок для инвалидов, в том числе для участников СВО. Отдельное внимание уделяется развитию адаптивной физической культуры и спорта. В этом году установлены первые адаптивные площадки для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В госпитале ветеранов войн и труда в поселке Грицовский ведется строительство бассейна. Для развития следж-хоккея планируется построить тренировочную ледовую арену", – сказал Миляев.
Глава региона осмотрел полустационарное отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, сенсорную комнату, театральную и творческую мастерские, учебный класс, медиамастерскую креативных технологий, службу единого окна и ранней помощи, спортивный зал, отделение обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями и пункт проката.
Тульская область
 
 
