На Замоскворецкой линии метро восстановили движение
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение - РИА Новости, 07.10.2025
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.10.2025
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение
На Замоскворецкой линии восстановили движение от "Орехово" до "Автозаводской"