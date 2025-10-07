На Замоскворецкой линии метро восстановили движение

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта.

Ранее дептранс сообщал, что движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" на Замоскворецкой линии нет для проверки инфраструктуры.