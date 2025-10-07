Рейтинг@Mail.ru
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/metro-2046755596.html
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение - РИА Новости, 07.10.2025
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T06:57:00+03:00
2025-10-07T06:57:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47121/82/471218290_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9f24867cc2fc9f5d21d39d561dc0edf9.jpg
https://ria.ru/20251007/metro-2046754783.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47121/82/471218290_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_7fdfbfea150a305c38d2c91059ec4006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
На Замоскворецкой линии метро восстановили движение

На Замоскворецкой линии восстановили движение от "Орехово" до "Автозаводской"

© Фото : A.SavinСтанция Орехово Московского метрополитена
Станция Орехово Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : A.Savin
Станция Орехово Московского метрополитена . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" на Замоскворецкой линии нет для проверки инфраструктуры.
"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Пассажиры на станции Автозаводская Замоскворецкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение
06:43
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала