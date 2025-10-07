https://ria.ru/20251007/metro-2046754783.html
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение - РИА Новости, 07.10.2025
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение
Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T06:43:00+03:00
2025-10-07T06:43:00+03:00
2025-10-07T06:43:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870712334_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_429a243e6d3739da578cd497014796a5.jpg
https://realty.ria.ru/20251006/moskva-2046698812.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870712334_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_77eca977cb61d162902712f883520096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение
На Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Автозаводской" ограничили движение