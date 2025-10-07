Рейтинг@Mail.ru
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение - РИА Новости, 07.10.2025
06:43 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/metro-2046754783.html
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение - РИА Новости, 07.10.2025
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение
Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.10.2025
москва
Москва
На участке Замоскворецкой линии метро ограничили движение

На Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Автозаводской" ограничили движение

Пассажиры на станции "Автозаводская" Замоскворецкой линии московского метро
Пассажиры на станции Автозаводская Замоскворецкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры на станции "Автозаводская" Замоскворецкой линии московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта.
"На Замоскворецкой линии нет движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
