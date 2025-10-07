Меркель спекулятивно допустила, что пандемия могла повлиять на начало СВО

БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ранее обвинившая Польшу и страны Прибалтики в срыве попытки найти решение конфликта на Украине в 2021 году, заявила, что считает пандемию коронавируса косвенной причиной, которая могла повлиять на начало российской спецоперации, и объяснила это тем, что политики не имели возможности лично встречаться и договариваться о компромиссах, но при этом признав, что такие ее рассуждения являются "спекуляциями".