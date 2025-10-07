Откровения Меркель: сдала прибалтов и поляков, умолчав про главное

Европа начинает поиски виноватых. "Меркель обвиняет Польшу в сопричастности к украинскому конфликту": вышедшая под таким заголовком статья в Bild вызвала скандал в Германии в частности и Европе в целом. Экс-канцлер недавно посетила Будапешт, где дала интервью венгерскому онлайн-изданию Partizan — и когда на родине прочли его, поднялся шум.

Дело в том, что Меркель, по сути, обвинила Прибалтику и Польшу в срыве попыток договорится с Россией в 2021 году. Начав с похвалы Минским соглашениям 2015-го, которые "привели к успокоению" и дали Украине возможность "набраться сил", "стать другой страной", она рассказала, что из-за коронавируса они "не могли больше встречаться с Путиным", а "если нельзя встретиться, если нельзя обменяться мнениями лицом к лицу, то и новых компромиссов найти невозможно". И в июне 2021 года Меркель "почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез": "И поэтому я хотела нового формата, чтобы мы могли говорить с ним напрямую как представители Европейского союза".

Что же помешало переговорам? Позиция отдельных стран Евросоюза: "Часть стран не поддержала эту идею. В частности, это были страны Балтии, но Польша тоже была против". Четыре страны "боялись", что у них "не будет общей политики в отношении России": "В любом случае этого не произошло. Затем я ушла с поста, и тогда Путин перешел к боевым действиям".

Напомним, что в середине лета 2021 года Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой прямым текстом говорилось о том, что из Украины создается анти-Россия: "Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России". Это был более чем конкретный сигнал Западу о том, что Россия больше не будет ждать, пока процесс превращения Украины "в другую страну" (по Меркель) приведет к окончательному созданию анти-России, и именно поэтому немецкий канцлер забеспокоилась. И захотела провести прямые переговоры между Россией и Евросоюзом — о будущем Донбасса и Украины. Но не смогла: как теперь уверяет, из-за позиции Прибалтики и Польши. А в ноябре того же года Путин, выступая на коллегии МИД, уже прямо заявил, что Россия будет добиваться от Запада серьезных долгосрочных гарантий своей безопасности на западном направлении, и тогда Меркель еще была канцлером (хотя и шло формирование нового кабинета Шольца). То есть все предупреждения в адрес Запада были сделаны Россией во второй половине 2021-го при Меркель — и фактически проигнорированы атлантистами. Запад отказался от диалога, а потом возмущался "неспровоцированной агрессией" России.

И вот теперь Меркель, по сути, винит в срыве попытки провести переговоры с Путиным прибалтов и поляков. И хотя те всегда занимали жестко антироссийскую позицию, верится в это с трудом. Потому что Меркель говорит только часть правды, умалчивая о двух других важнейших составляющих.

Во-первых, о том, что в тот момент она была безусловным (хотя и уходящим) лидером Евросоюза. И при большом желании могла продавить несогласных, сделать так, чтобы ЕС согласился на переговоры с Россией. В других кризисных ситуациях у нее хватало сил и умения вести за собой Европу, однако в тот раз она этого не сделала — и не только потому, что уже думала о скорой отставке.

А во-вторых, куда важнее было то, что позиция Польши и Прибалтики во многом поддерживалась США и Великобританией, то есть возражения против попыток честного диалога с Россией исходили не от европейского меньшинства (и части западноевропейских элит), а от старших англосаксонских братьев по Североатлантическому альянсу. Меркель это хорошо знала и именно поэтому не слишком настаивала на переговорах Евросоюза с Москвой.