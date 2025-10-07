Рейтинг@Mail.ru
Число немцев, довольных работой Мерца, сократилось до минимума
16:05 07.10.2025
Число немцев, довольных работой Мерца, сократилось до минимума
Число немцев, довольных работой Мерца, сократилось до минимума
Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца довольны лишь чуть больше четверти жителей страны, что означает исторический минимум за всё время его деятельности на этом посту
Число немцев, довольных работой Мерца, сократилось до минимума

Forsa: работой Мерца довольны лишь четверть жителей Германии

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца довольны лишь чуть больше четверти жителей страны, что означает исторический минимум за всё время его деятельности на этом посту, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL.
Согласно результатам опроса, только 26% респондентов удовлетворены деятельностью лидера ХДС на посту федерального канцлера. Поддержка Мерца среди населения продолжает падать и достигла самого низкого показателя с мая, когда началось проведение данного опроса, констатировали в Forsa. На тот момент удовлетворенность работой канцлера высказывали 38% опрошенных, хотя уже тогда недовольны были 52%.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ
8 апреля, 17:22
Примечательно, что канцлер медленно начинает терять популярность, в том числе среди сторонников его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Если на прошлой неделе его работой были довольны 64% сторонников этого блока, то последний опрос зафиксировал снижение их поддержки, правда пока лишь на 1%.
Особенно высоко недовольство работой Мерца среди сторонников партии "Левых" (89%) и "Альтернативы для Германии" (97%).
Результаты проведенного опроса также зафиксировали мрачные ожидания перспектив экономического развития ФРГ среди жителей Германии: 64% опрошенных полагают, что экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться.
Опрос проводился в период с 30 сентября по 6 октября среди 2001 человека. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым подобным случаем за всю историю страны.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Опрос показал, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца
2 мая, 16:41
 
