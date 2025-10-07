Рейтинг@Mail.ru
Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных - РИА Новости, 07.10.2025
15:49 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/mer-2046867566.html
Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных
Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных
Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных
Мэр города Хердеке в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 57-летняя Ирис Штальцер получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:49:00+03:00
2025-10-07T15:49:00+03:00
в мире
германия
bild
северный рейн-вестфалия
германия
северный рейн-вестфалия
в мире, германия, bild, северный рейн-вестфалия
В мире, Германия, Bild, Северный Рейн-Вестфалия
Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных

Мэр Хердеке в ФРГ получила несколько ножевых ранений при нападении неизвестных

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр города Хердеке в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 57-летняя Ирис Штальцер получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения неизвестных около её дома, сообщил таблоид Bild.
По информации издания, во вторник раненую Штальцер обнаружил в ее квартире сын. Она успела сказать, что на нее напали несколько мужчин на улице. В данный момент врачи борются за ее жизнь, состояние женщины оценивается как критическое, она получила ранения в живот и в спину.
Полиция разыскивает нападавших. Ожидается, что в ближайшее время расследованием займётся отдел по особо тяжким преступлениям. Пока неясно, имеет ли преступление политический мотив.
Ирис Штальцер, которая является членом Социал-демократической партии Германии, была избрана мэром Хердеке во втором туре муниципальных выборов 28 сентября.
