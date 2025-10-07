Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных

По информации издания, во вторник раненую Штальцер обнаружил в ее квартире сын. Она успела сказать, что на нее напали несколько мужчин на улице. В данный момент врачи борются за ее жизнь, состояние женщины оценивается как критическое, она получила ранения в живот и в спину.