Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных
2025-10-07T15:49:00+03:00
в мире
германия
bild
северный рейн-вестфалия
германия
северный рейн-вестфалия
Новости
ru-RU
В мире, Германия, Bild, Северный Рейн-Вестфалия
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Мэр города Хердеке в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 57-летняя Ирис Штальцер получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения неизвестных около её дома, сообщил таблоид Bild
.
По информации издания, во вторник раненую Штальцер обнаружил в ее квартире сын. Она успела сказать, что на нее напали несколько мужчин на улице. В данный момент врачи борются за ее жизнь, состояние женщины оценивается как критическое, она получила ранения в живот и в спину.
Полиция разыскивает нападавших. Ожидается, что в ближайшее время расследованием займётся отдел по особо тяжким преступлениям. Пока неясно, имеет ли преступление политический мотив.
Ирис Штальцер, которая является членом Социал-демократической партии Германии
, была избрана мэром Хердеке во втором туре муниципальных выборов 28 сентября.