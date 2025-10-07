Рейтинг@Mail.ru
В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня
22:40 07.10.2025
В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня
В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня
Число нападений медведей на людей в Японии в сентябре стало рекордным за последние десять лет, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:40:00+03:00
2025-10-07T22:40:00+03:00
в мире
япония
гумма
япония
гумма
в мире, япония, гумма
В мире, Япония, Гумма
В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня

Число нападений медведей на людей в Японии в сентябре стало рекордным за 10 лет

ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Число нападений медведей на людей в Японии в сентябре стало рекордным за последние десять лет, сообщил телеканал NHK.
По данным телеканала, только за первую неделю октября от медведей пострадали 17 человек, один погиб. Во вторник вечером медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, в результате чего пострадали два человека.
Всего от медведей в сентябре пострадали 39 человек. Это самый высокий показатель за последние десять лет, отметили в NHK.
Телеканал отметил, что с апреля по конец сентября от медведей пострадали 109 человек, пятеро погибли.
Специалисты связывают нападения медведей на людей с неурожаем желудей во многих районах, поясняет канал.
