В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня
07.10.2025
В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня
Число нападений медведей на людей в Японии в сентябре стало рекордным за последние десять лет, сообщил телеканал NHK.
япония
гумма
В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня
Число нападений медведей на людей в Японии в сентябре стало рекордным за 10 лет
ТОКИО, 7 окт – РИА Новости.
Число нападений медведей на людей в Японии в сентябре стало рекордным за последние десять лет, сообщил телеканал NHK
По данным телеканала, только за первую неделю октября от медведей пострадали 17 человек, один погиб. Во вторник вечером медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма
, в результате чего пострадали два человека.
Всего от медведей в сентябре пострадали 39 человек. Это самый высокий показатель за последние десять лет, отметили в NHK.
Телеканал отметил, что с апреля по конец сентября от медведей пострадали 109 человек, пятеро погибли.
Специалисты связывают нападения медведей на людей с неурожаем желудей во многих районах, поясняет канал.