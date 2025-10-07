Рейтинг@Mail.ru
Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"
13:19 07.10.2025 (обновлено: 20:55 07.10.2025)
Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сыронизировал, что Киев, получив "Томагавки", ударит по Парижу, Берлину, Варшаве. РИА Новости, 07.10.2025
Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сыронизировал, что Киев, получив "Томагавки", ударит по Парижу, Берлину, Варшаве.
"Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам "Томагавков" он брякнул буквально следующее: "Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают(!)". Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно", — написал Медведев.
Джабаров рассказал, какой будет ответ Москвы на поставки Киеву "Томагавков"
13:32
В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт
09:55
 
