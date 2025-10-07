Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сыронизировал, что Киев, получив "Томагавки", ударит по Парижу, Берлину, Варшаве.
"Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам "Томагавков" он брякнул буквально следующее: "Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают(!)". Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно", — написал Медведев.
В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.