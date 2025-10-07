Рейтинг@Mail.ru
18:57 07.10.2025
В ФРГ показали "медаль Путина", которая вызвала ажиотаж среди немцев

В посольстве РФ в Берлине презентовали серебряную монету в честь Путина

© Фото : Посольство России в Германии/TelegramПресс-конференция журнала Compact, презентовавшего медаль "патриот Путин" в посольстве РФ в Берлине
Пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего медаль патриот Путин в посольстве РФ в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Посольство России в Германии/Telegram
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. В посольстве РФ в Берлине состоялась пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего в присутствии посла Сергея Нечаева, работников дипведомства и журналистов медаль "патриот Путин" - серебряную монету в честь президента Владимира Путина, прошлая партия которой была полностью раскуплена гражданами ФРГ, передаёт корреспондент РИА Новости.
В конце августа журнал выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета Путина и надписью "Патриот Владимир Путин". В ходе пресс-конференции в российском посольстве в Берлине, редколлегия журнала презентовала монету, которая, по их словам, вызвала ранее "цунами спроса" среди немцев - вся прошла партия была раскуплена в краткие сроки, а количество новых заказов охватывает около четырех тысяч единиц. На презентации присутствовали также депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ландтага Саксонии-Анхальт.
© Фото : Посольство России в Германии/TelegramПресс-конференция журнала Compact, презентовавшего медаль "патриот Путин" в посольстве РФ в Берлине
Пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего медаль патриот Путин в посольстве РФ в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Посольство России в Германии/Telegram
Пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего медаль "патриот Путин" в посольстве РФ в Берлине
"Для нас большая честь презентовать серебряную медаль Путина. И притом в день рождения президента. Лучше и быть не могло", - заявил главред журнала и публицист Юрген Эльзессер.
Он отметил, что журнал тем самым воссоздает прерванную ранее традицию правительства ФРГ печатать похожие монеты в честь иностранных государственных деятелей.
"Для нас это большая радость. Хотя, на самом деле, здесь должен был бы говорить не я, а федеральный канцлер (Фридрих Мерц - ред.). Или ещё лучше — если бы канцлер полетел в Москву, чтобы вместе с Путиным отпраздновать этот день рождения", - сказал Эльзессер.
Он подчеркнул, что презентация монеты символизирует стремление всех миролюбивых немцев к дружественным отношениям двух стран. Они, по словам Эльзессера, возлагают большие надежды на Путина, который, по словам издателя журнала, является одним из последних оплотов защиты европейской традиционной культуры и сумел восстановить Россию после "разрушительных лет унижения и эксплуатации иностранными державами, сделал её стабильной, суверенной, процветающей".
"Те, кто упрекает его в том, что он хочет возродить СССР, глубоко ошибаются. СССР уже возрождён — в облике ЕССР. И политбюро теперь находится не в Москве, а в Брюсселе", - подчеркнул он.
Эльзессер пояснил, что тот факт, что немецкие танки Leopard сегодня "идут по следам" нацистских "Тигров" - "фатальное повторение" истории. "Мы хотим мира с Россией", - добавил по-русски автор журнала, беспартийный политик и бывший председатель партии АдГ в Саксонии-Анхальт Андре Поггенбург.
После пресс-конференции редколлегия журнала торжественно вручила позолоченный вариант монеты в двух экземплярах в рамке послу Сергею Нечаеву.
"Сегодняшнее мероприятие, свидетелями которого вы были, это одно из свидетельств тому, что в Германии немало людей, которые тепло относятся к России, которые вспоминают о добрых годах российско-германского партнерства, помнят большой вклад нашей страны - и не только - в освобождение Германии от нацизма, но и в объединение Германии и в курс исторического примирения между нашими народами, что, как известно, нам далось нелегко после тех колоссальных жертв, 27 миллионов человек", - сказал Нечаев присутствовавшим российским журналистам на вопрос РИА Новости.
По словам посла, и Россия, в свою очередь, не забывает эти события и похвалил, что в Германии есть еще люди, которые помнят добрые страницы двустороннего сотрудничества и видят в этом конкретно и заслугу президента РФ.
"Памятная медаль в честь Владимира Владимировича Путина, которую журнал презентовал в день его рождения, это одна из иллюстраций этого", - добавил он.
В миреРоссияГерманияВладимир Путин
 
 
