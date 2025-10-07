В МАХ появился сервис для подписания документов через "Госключ"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сервис для подписания документов через приложение "Госключ" стал доступен на платформе MAX в виде чат-бота.

« "Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота "Госключ" в МAX. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сертификат электронной подписи", — говорится в пресс-релизе.

Для подписания документов необходимо:

найти чат-бот "Госключ" по названию в поиске платформы;

подтвердить свой профиль с помощью "Госуслуг";

загрузить документы для подписания;

выбрать тип электронной подписи;

подтвердить подписание.

« "Если приложение "Госключ" у пользователя отсутствует — MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске "Госключа" будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи. После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи будут ждать пользователя в чат-боте", — уточняется в публикации.

Платформа MAX

В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

В сервисе уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.