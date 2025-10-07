Рейтинг@Mail.ru
В МАХ появился сервис для подписания документов через "Госключ" - РИА Новости, 07.10.2025
15:13 07.10.2025 (обновлено: 15:54 07.10.2025)
В МАХ появился сервис для подписания документов через "Госключ"
В МАХ появился сервис для подписания документов через "Госключ"
В МАХ появился сервис для подписания документов через "Госключ"
Сервис для подписания документов через приложение "Госключ" стал доступен на платформе MAX в виде чат-бота. РИА Новости, 07.10.2025
технологии
мессенджер max
россия
госуслуги
общество
В МАХ появился сервис для подписания документов через "Госключ"

Чат-бот для подписания документов через "Госключ" появился в мессенджере МАХ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер МАХ
Мессенджер МАХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер МАХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сервис для подписания документов через приложение "Госключ" стал доступен на платформе MAX в виде чат-бота.
"Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота "Госключ" в МAX. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сертификат электронной подписи", — говорится в пресс-релизе.

Для подписания документов необходимо:
  • найти чат-бот "Госключ" по названию в поиске платформы;
  • подтвердить свой профиль с помощью "Госуслуг";
  • загрузить документы для подписания;
  • выбрать тип электронной подписи;
  • подтвердить подписание.
"Если приложение "Госключ" у пользователя отсутствует — MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске "Госключа" будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи. После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи будут ждать пользователя в чат-боте", — уточняется в публикации.

Платформа MAX

В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В сервисе уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
Заголовок открываемого материала