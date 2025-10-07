https://ria.ru/20251007/makron-2046885479.html

Нацсобрание Франции рассмотрит предложение по отрешению Макрона от власти

ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Бюро Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрит в среду предложение о запуске процедуры по отрешению от власти президента Эммануэля Макрона, заявила во вторник лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано. Бюро Нацсобрания является высшим коллегиальным органом нижней палаты французского парламента. Решение о возможном запуске процедуры импичмента будет вынесено на фоне отставки премьера Себастьяна Лекорню, которая ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Он провел в должности всего 27 дней. "Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении (Макрона – ред.) от власти, которое было подписано 104 парламентариями", - сказала Пано в эфире телеканала BFMTV. Политик выразила надежду, что Бюро сочтет резолюцию об импичменте приемлемой к исполнению. Решение о запуске процедуры по отрешению президента от власти принимает Бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должен быть одобрен законодательной комиссией, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате. В случае одобрения резолюции Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).

