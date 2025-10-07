Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/makron-2046773806.html
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона - РИА Новости, 07.10.2025
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса, заявила во вторник и.о. министра по вопросам... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:03:00+03:00
2025-10-07T10:03:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg
https://ria.ru/20251006/premer-ministr-2046590724.html
https://ria.ru/20251006/zapad-2046670380.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона

Берже: Макрон не собирается уходить в отставку в условиях политического кризиса

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса, заявила во вторник и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.
Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Премьер-министр Франции подал в отставку
Вчера, 10:51
"Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем... Этот вопрос не стоит (на повестке дня - ред.)", - заявила политик в эфире телеканала TF1.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Западные СМИ назвали Макрона "хромой уткой"
Вчера, 16:33
 
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала