В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона

ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса, заявила во вторник и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже.

В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.

"Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем... Этот вопрос не стоит (на повестке дня - ред.)", - заявила политик в эфире телеканала TF1.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.