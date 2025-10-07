https://ria.ru/20251007/makron-2046773806.html
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона - РИА Новости, 07.10.2025
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса, заявила во вторник и.о. министра по вопросам... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:03:00+03:00
2025-10-07T10:03:00+03:00
2025-10-07T10:03:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg
https://ria.ru/20251006/premer-ministr-2046590724.html
https://ria.ru/20251006/zapad-2046670380.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
Берже: Макрон не собирается уходить в отставку в условиях политического кризиса
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса, заявила во вторник и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню
на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона
и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.
"Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем... Этот вопрос не стоит (на повестке дня - ред.)", - заявила политик в эфире телеканала TF1.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.