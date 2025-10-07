МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой ночью, инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте.