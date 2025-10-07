Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность - 07.10.2025
20:47 07.10.2025
МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность
МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность
2025
МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой ночью, инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте.
«
"Россия сообщила МАГАТЭ, что прошлой ночью беспилотник ударил по градирне Нововоронежской АЭС. Это не повлияло на ядерную безопасность и не изменило уровень радиации на объекте", - говорится в заявлении международного агентства.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС
24 августа, 14:32
 
