В центре Мадрида обрушилось здание
В центре Мадрида частично обрушилось здание, под завалами может находиться как минимум один человек, сообщает во вторник газета Pais. РИА Новости, 07.10.2025
МАДРИД, 7 окт - РИА Новости. В центре Мадрида частично обрушилось здание, под завалами может находиться как минимум один человек, сообщает во вторник газета Pais.
"В центре Мадрида
обрушилось здание на улице Илерас, рядом с домом номер шесть (район Опера). Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и было ли обрушение контролируемым… Источники, близкие к расследованию, сообщили, что "обрушились как минимум шесть перекрытий (этажей), и под завалами может находиться по меньшей мере один человек, а возможно, и больше", - пишет издание.
По его информации, обрушение произошло в здании, где проводились строительные работы. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Очевидцы утверждают, что незадолго до обрушения почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.