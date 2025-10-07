В центре Мадрида обрушилось здание

МАДРИД, 7 окт - РИА Новости. В центре Мадрида частично обрушилось здание, под завалами может находиться как минимум один человек, сообщает во вторник газета Pais.

По его информации, обрушение произошло в здании, где проводились строительные работы. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Очевидцы утверждают, что незадолго до обрушения почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.