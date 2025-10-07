Рейтинг@Mail.ru
В центре Мадрида обрушилось здание - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 07.10.2025 (обновлено: 15:42 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/madrid-2046842032.html
В центре Мадрида обрушилось здание
В центре Мадрида обрушилось здание - РИА Новости, 07.10.2025
В центре Мадрида обрушилось здание
В центре Мадрида частично обрушилось здание, под завалами может находиться как минимум один человек, сообщает во вторник газета Pais. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:37:00+03:00
2025-10-07T15:42:00+03:00
в мире
мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046864982_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_9cc4437e55e315b7a98e94011406f72b.jpg
https://ria.ru/20251001/zdanie-2045667361.html
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046864982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d74f3782226a558f5bb80b1816721cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид
В мире, Мадрид
В центре Мадрида обрушилось здание

Под завалами обрушившегося в центре Мадрида здания может быть человек

© Getty Images / Europa Press News/Alejandro Martinez VelezСотрудники экстренных служб в районе обрушения строящегося здания в Мадриде. 7 октября 2025
Сотрудники экстренных служб в районе обрушения строящегося здания в Мадриде. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Europa Press News/Alejandro Martinez Velez
Сотрудники экстренных служб в районе обрушения строящегося здания в Мадриде. 7 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 7 окт - РИА Новости. В центре Мадрида частично обрушилось здание, под завалами может находиться как минимум один человек, сообщает во вторник газета Pais.
"В центре Мадрида обрушилось здание на улице Илерас, рядом с домом номер шесть (район Опера). Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и было ли обрушение контролируемым… Источники, близкие к расследованию, сообщили, что "обрушились как минимум шесть перекрытий (этажей), и под завалами может находиться по меньшей мере один человек, а возможно, и больше", - пишет издание.
По его информации, обрушение произошло в здании, где проводились строительные работы. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Очевидцы утверждают, что незадолго до обрушения почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.
Частичное обрушение здания в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание
1 октября, 16:39
 
В миреМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала