Несколько городов в ЛНР обесточены из-за системного сбоя
Ряд городов Луганской Народной Республики обесточены в результате системного сбоя, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2025
В Луганской области из-за системного сбоя нет электроэнергии в ряде городов