Несколько городов в ЛНР обесточены из-за системного сбоя - РИА Новости, 07.10.2025
23:46 07.10.2025
Несколько городов в ЛНР обесточены из-за системного сбоя
Несколько городов в ЛНР обесточены из-за системного сбоя
Ряд городов Луганской Народной Республики обесточены в результате системного сбоя, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2025
Несколько городов в ЛНР обесточены из-за системного сбоя

В Луганской области из-за системного сбоя нет электроэнергии в ряде городов

ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Ряд городов Луганской Народной Республики обесточены в результате системного сбоя, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
«

"Из-за системного сбоя обесточены ряд городов Республики. Специалисты ведут восстановительные работы. По предварительным прогнозам, подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.

