Два человека погибли при израильских атаках на Ливан

БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Беспилотники израильских ВВС атаковали цели в поселениях Дейр Амес и Ятер на юге Ливана, два человека погибли и один получил ранения, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи Ливана.
"Первая атака произошла утром. Вражеский беспилотник ударил по машине в Дейр Амес, в результате чего погиб один человек", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, в поселении Ятер израильский БПЛА выпустил ракету по рабочей технике (бульдозеру), погиб водитель и ранения получил разнорабочий - гражданин Сирии.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
