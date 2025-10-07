Два человека погибли при израильских атаках на Ливан

БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Беспилотники израильских ВВС атаковали цели в поселениях Дейр Амес и Ятер на юге Ливана, два человека погибли и один получил ранения, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи Ливана.