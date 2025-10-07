Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при израильских атаках на Ливан - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/livan-2046849239.html
Два человека погибли при израильских атаках на Ливан
Два человека погибли при израильских атаках на Ливан - РИА Новости, 07.10.2025
Два человека погибли при израильских атаках на Ливан
Беспилотники израильских ВВС атаковали цели в поселениях Дейр Амес и Ятер на юге Ливана, два человека погибли и один получил ранения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:52:00+03:00
2025-10-07T14:52:00+03:00
в мире
ливан
оон
хезболла
израиль
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
https://ria.ru/20251007/gaza-2046838555.html
https://ria.ru/20251005/tramp-2046528320.html
ливан
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, оон, хезболла, израиль, сирия
В мире, Ливан, ООН, Хезболла, Израиль, Сирия
Два человека погибли при израильских атаках на Ливан

Два человека погибли при израильских ударах по югу Ливана

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Беспилотники израильских ВВС атаковали цели в поселениях Дейр Амес и Ятер на юге Ливана, два человека погибли и один получил ранения, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи Ливана.
"Первая атака произошла утром. Вражеский беспилотник ударил по машине в Дейр Амес, в результате чего погиб один человек", - рассказал собеседник агентства.
Мемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023 года в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Израильтяне отмечают годовщину трагических событий в секторе Газа
14:30
По данным источника, в поселении Ятер израильский БПЛА выпустил ракету по рабочей технике (бульдозеру), погиб водитель и ранения получил разнорабочий - гражданин Сирии.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
5 октября, 19:51
 
В миреЛиванООНХезболлаИзраильСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала