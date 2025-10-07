Литва понизила уровень охраны Тихановской

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Власти Литвы решили понизить уровень охраны белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.

"На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты", — приводит его слова портал LRT.

Будрис отметил, что лично говорил об этом с Тихановской , ее офис также проинформировали.

LRT уточняет, что охрану Тихановской не отменяют полностью, но передают из Службы безопасности руководства в Бюро криминальной полиции. То есть теперь ее будут охранять не как главу государства, а как лицо, которому может угрожать опасность, — на уровне свидетелей или потерпевших.

Как рассказали источники портала, круглосуточная охрана белорусской оппозиционерки обходится Литве примерно в миллион евро в год. В эту сумму входят также автомобили, содержание резиденции и пользование VIP-терминалами в аэропортах.

При этом у Тихановской останется статус официального гостя категории C, который ей предоставили в 2020 году, добавил Будрис. Такой статус обычно присваивают послам, руководителям миссий международных организаций, иностранным министрам или членам Европейской комиссии.

Тихановская баллотировалась в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа 2020 года. Тогда в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко — он набрал 80 процентов голосов, Тихановская — десять процентов. Оппозиция эти результаты не признала, по всей стране начались массовые акции протеста. Они продолжались несколько месяцев, но затем сошли на нет.