Литва понизила уровень охраны Тихановской
14:03 07.10.2025 (обновлено: 14:41 07.10.2025)
Литва понизила уровень охраны Тихановской
Литва понизила уровень охраны Тихановской - РИА Новости, 07.10.2025
Литва понизила уровень охраны Тихановской
Власти Литвы решили понизить уровень охраны белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис. РИА Новости, 07.10.2025
в мире
литва
белоруссия
светлана тихановская
александр лукашенко
1920
1920
true
Литва понизила уровень охраны Тихановской

Литва понизила уровень охраны Светланы Тихановской

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Власти Литвы решили понизить уровень охраны белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.
"На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты", — приводит его слова портал LRT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Тут не курорт". Лукашенко прокомментировал кадры с рыдающим Тихановским
1 июля, 22:56
Будрис отметил, что лично говорил об этом с Тихановской, ее офис также проинформировали.
LRT уточняет, что охрану Тихановской не отменяют полностью, но передают из Службы безопасности руководства в Бюро криминальной полиции. То есть теперь ее будут охранять не как главу государства, а как лицо, которому может угрожать опасность, — на уровне свидетелей или потерпевших.
Как рассказали источники портала, круглосуточная охрана белорусской оппозиционерки обходится Литве примерно в миллион евро в год. В эту сумму входят также автомобили, содержание резиденции и пользование VIP-терминалами в аэропортах.
При этом у Тихановской останется статус официального гостя категории C, который ей предоставили в 2020 году, добавил Будрис. Такой статус обычно присваивают послам, руководителям миссий международных организаций, иностранным министрам или членам Европейской комиссии.
Тихановская баллотировалась в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа 2020 года. Тогда в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко — он набрал 80 процентов голосов, Тихановская — десять процентов. Оппозиция эти результаты не признала, по всей стране начались массовые акции протеста. Они продолжались несколько месяцев, но затем сошли на нет.
Тихановская через два дня после выборов выехала в Литву. В Белоруссии против нее и еще некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на теракт.
Сергей Тихановский, кадр видео из Telegram Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Захарова высмеяла видео с Тихановским
27 сентября, 18:10
 
В миреЛитваБелоруссияСветлана ТихановскаяАлександр Лукашенко
 
 
