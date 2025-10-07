Эксперт выступил за создание спецбазы запрещенной в России литературы

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Создание спецхранилища или базы, где были бы представлены запрещенные в РФ книги, упростило бы проведение экспертизы подобной литературы, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.