Эксперт выступил за создание спецбазы запрещенной в России литературы

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Создание спецхранилища или базы, где были бы представлены запрещенные в РФ книги, упростило бы проведение экспертизы подобной литературы, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
Ранее, как выяснило РИА Новости из судебных материалов, суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"* (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов), которую россиянин хотел ввезти из Эстонии. Суд оштрафовал россиянина на тысячу рублей, постановив, что книга подлежит уничтожению.
"Обычно при обнаружении экстремистской литературы ее уничтожают. Но уничтожение всех экземпляров затрудняет работу экспертов. Было бы хорошо либо сделать закрытое для посторонних спецхранилище, где были бы представлены экземпляры разных изданий такой литературы, либо оцифровывать их и выкладывать в спецбазу, к которым имели бы доступ эксперты. Это поможет правильно цитировать такие книги, ссылаться на них при проведении экспертизы подобной литературы. Иначе потом может случиться, что эти книги попросту не получится найти, или найти с нормальной нумерацией страниц, что затруднит экспертизу", - сказал Роман Силантьев.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.