Суд заочно арестовал Лазареву*

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* после приговора по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать Лазаревой * меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - огласила решение судья.

Сегодня Пресненский суд Москвы по совокупности с предыдущим приговором назначил Лазаревой* 7 лет колонии. Телеведущая ранее была заочно арестована по первому делу, после возбуждения второго дела следствие обращалось в суд с ходатайством о её заочном аресте, но прошение было отклонено.

Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.

Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.

Телеведущая объявлена в международный розыск.