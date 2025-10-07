Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2025
11:26 07.10.2025
Россия призвала оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров
Россия призвала оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2025
Россия призвала оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров
Россия призывает внешних доноров оказывать гуманитарную помощь населению Афганистана и не обставлять гуманитарные поставки политическими условиями, заявил глава РИА Новости, 07.10.2025
Россия призвала оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров

Лавров: Россия призывает внешних доноров оказывать помощь населению Афганистана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия призывает внешних доноров оказывать гуманитарную помощь населению Афганистана и не обставлять гуманитарные поставки политическими условиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Еще раз призываем внешних доноров не забывать про афганцев, помогать им и не обставлять гуманитарные поставки политическими условиями. Россия со своей стороны продолжит оказывать и увеличивать гуманитарное содействие Исламскому Эмирату (Афганистан – ред.)", - сказал он на открытии седьмого заседания Московского формата консультаций по Афганистану.
Как отметил министр, гуманитарная ситуация в Афганистане остается сложной, усугубляется стихийными бедствиями и неустойчивым климатом.
По его словам, в гуманитарном содействии нуждаются 22 из 39 миллионов жителей страны, а 21 миллион не имеют доступа к чистой питьевой воде и базовым медицинским услугам.
