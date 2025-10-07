Россия призвала оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров

Как отметил министр, гуманитарная ситуация в Афганистане остается сложной, усугубляется стихийными бедствиями и неустойчивым климатом.

По его словам, в гуманитарном содействии нуждаются 22 из 39 миллионов жителей страны, а 21 миллион не имеют доступа к чистой питьевой воде и базовым медицинским услугам.