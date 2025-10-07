Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 07.10.2025 (обновлено: 14:38 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/lavrov-2046776748.html
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2025
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Размещение в Афганистане военной инфраструктуры третьих стран абсолютно неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:22:00+03:00
2025-10-07T14:38:00+03:00
в мире
сергей лавров
афганистан
россия
китай
дональд трамп
сша
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_af58b9537e315fbf68195872ea524d36.jpg
https://ria.ru/20251007/afganistan-2046788910.html
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040454855.html
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040446271.html
афганистан
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58db84838db114ab7588fe16bc4e4071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, афганистан, россия, китай, дональд трамп, сша, талибан
В мире, Сергей Лавров, Афганистан, Россия, Китай, Дональд Трамп, США, Талибан
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане

Лавров: размещение военных объектов третьих стран в Афганистане неприемлемо

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Размещение в Афганистане военной инфраструктуры третьих стран абсолютно неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств под какими бы то ни было предлогами", — сказал он во время вступительного слова на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
Заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Афганистан впервые принял участие в "московском формате" в качестве члена
11:21

В 2017 году Россия, Афганистан, КНР, Пакистан, Иран и Индия договорились создать Московский формат консультаций и подключить к нему страны Центральной Азии. Первое заседание состоялось в апреле того же года. Главной задачей было заявлено содействие процессу национального примирения в Афганистане и установлению мира в этой стране. В нынешнем году мероприятие организовано на уровне спецпредставителей, старших должностных лиц России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По словам Лаврова, силовое присутствие крупных международных игроков может привести к дестабилизации и новым конфликтам в этой стране.
"История Афганистана знает немало ситуаций с иностранным военным присутствием. Думаю, все уже давно должны были сделать правильные выводы", — добавил министр.
Саммит ШОС -2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Афганистан призвал страны ШОС вкладываться в экономический рост страны
8 сентября, 15:41
В свою очередь, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у самой России подобных планов нет и никогда не было. А глава МИД страны Амир Хан Моттаки на переговорах с Лавровым подчеркнул, что афганское правительство не допустит размещения у себя каких-либо иностранных баз, включая Баграм.
В сентябре газета WSJ сообщила, что США ведут переговоры с "Талибаном" о возобновлении присутствия американцев на авиабазе Баграм "в качестве плацдарма для контртеррористических операций". С требованием вернуть военный объект под контроль Штатов выступил и сам Дональд Трамп, пригрозив Кабулу "плохими вещами".

Летом 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Пятнадцатого августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Соединенных Штатов в Афганистане.

Эти заявления вызвали жесткую реакцию со стороны афганских властей. По словам советника главы МИД Закира Джалали, военное присутствие США в этой стране больше невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани подчеркнул, что Баграм никогда не окажется под иностранной оккупацией вновь. А замначальника Главного управления разведки Афганистана Таджмир Джавад предупредил, что при необходимости группировка ("Сети Хаккани". — Прим. ред.) может возобновить практику применения террористов-смертников "для защиты своего правления".
Флаг Исламского Эмирата Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам
8 сентября, 15:12
 
В миреСергей ЛавровАфганистанРоссияКитайДональд ТрампСШАТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала