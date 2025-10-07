https://ria.ru/20251007/lavrov-2046776748.html
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2025
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Размещение в Афганистане военной инфраструктуры третьих стран абсолютно неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:22:00+03:00
2025-10-07T10:22:00+03:00
2025-10-07T14:38:00+03:00
в мире, сергей лавров, афганистан, россия, китай, дональд трамп, сша, талибан
В мире, Сергей Лавров, Афганистан, Россия, Китай, Дональд Трамп, США, Талибан
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Лавров: размещение военных объектов третьих стран в Афганистане неприемлемо
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Размещение в Афганистане военной инфраструктуры третьих стран абсолютно неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана
, равно как и на территории соседних с ним государств под какими бы то ни было предлогами", — сказал он во время вступительного слова на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
В 2017 году Россия, Афганистан, КНР, Пакистан, Иран и Индия договорились создать Московский формат консультаций и подключить к нему страны Центральной Азии. Первое заседание состоялось в апреле того же года. Главной задачей было заявлено содействие процессу национального примирения в Афганистане и установлению мира в этой стране. В нынешнем году мероприятие организовано на уровне спецпредставителей, старших должностных лиц России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
По словам Лаврова
, силовое присутствие крупных международных игроков может привести к дестабилизации и новым конфликтам в этой стране.
"История Афганистана знает немало ситуаций с иностранным военным присутствием. Думаю, все уже давно должны были сделать правильные выводы", — добавил министр.
В свою очередь, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у самой России подобных планов нет и никогда не было. А глава МИД страны Амир Хан Моттаки на переговорах с Лавровым подчеркнул, что афганское правительство не допустит размещения у себя каких-либо иностранных баз, включая Баграм.
В сентябре газета WSJ сообщила, что США
ведут переговоры с "Талибаном
" о возобновлении присутствия американцев на авиабазе Баграм "в качестве плацдарма для контртеррористических операций". С требованием вернуть военный объект под контроль Штатов выступил и сам Дональд Трамп
, пригрозив Кабулу "плохими вещами".
Летом 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Пятнадцатого августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Соединенных Штатов в Афганистане.
Эти заявления вызвали жесткую реакцию со стороны афганских властей. По словам советника главы МИД Закира Джалали, военное присутствие США в этой стране больше невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани подчеркнул, что Баграм никогда не окажется под иностранной оккупацией вновь. А замначальника Главного управления разведки Афганистана Таджмир Джавад предупредил, что при необходимости группировка ("Сети Хаккани". — Прим. ред.) может возобновить практику применения террористов-смертников "для защиты своего правления".