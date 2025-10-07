Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане

В 2017 году Россия, Афганистан, КНР, Пакистан, Иран и Индия договорились создать Московский формат консультаций и подключить к нему страны Центральной Азии. Первое заседание состоялось в апреле того же года. Главной задачей было заявлено содействие процессу национального примирения в Афганистане и установлению мира в этой стране. В нынешнем году мероприятие организовано на уровне спецпредставителей, старших должностных лиц России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.