Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с главой МИД Афганистана - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 07.10.2025 (обновлено: 13:10 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/lavrov-2046775462.html
Лавров встретился с главой МИД Афганистана
Лавров встретился с главой МИД Афганистана - РИА Новости, 07.10.2025
Лавров встретился с главой МИД Афганистана
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел во вторник встречу с афганским коллегой Амиром Хан Муттаки, стороны обсудили перспективы развития отношений... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:17:00+03:00
2025-10-07T13:10:00+03:00
афганистан
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046814866_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_9f14b9e87fbc6c1673b13ab305c43885.jpg
https://ria.ru/20251007/lavrov-2046776748.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046814866_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b40b11bf96cbff635eada15a9597e212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, в мире, россия, сергей лавров
Афганистан, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров встретился с главой МИД Афганистана

Лавров обсудил с главой МИД Афганистана перспективны развития отношений

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки во время встречи в рамках московского формата консультаций по Афганистану. 7 октября 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки во время встречи в рамках московского формата консультаций по Афганистану. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки во время встречи в рамках московского формата консультаций по Афганистану. 7 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел во вторник встречу с афганским коллегой Амиром Хан Муттаки, стороны обсудили перспективы развития отношений двух стран.
"Мы только что с господином Муттаки провели двустороннюю встречу, в ходе которой коснулись как перспектив развития отношений между Россией и Афганистаном, так и задач, которые стоят перед странами региона, в том числе в рамках московского формата для содействия создания условий для нашего общего процветания", - сказал Лавров на открытии седьмого заседания "московского формата".
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
10:22
 
АфганистанВ миреРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала