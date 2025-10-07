https://ria.ru/20251007/lavrov-2046775462.html
Лавров встретился с главой МИД Афганистана
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел во вторник встречу с афганским коллегой Амиром Хан Муттаки, стороны обсудили перспективы развития отношений... РИА Новости, 07.10.2025
Лавров встретился с главой МИД Афганистана
Лавров обсудил с главой МИД Афганистана перспективны развития отношений