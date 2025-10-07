Рейтинг@Mail.ru
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:35 07.10.2025 (обновлено: 13:44 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/laureaty-2046823616.html
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии - РИА Новости, 07.10.2025
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии
Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года, открыли возможности для разработки нового поколения квантовых... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:35:00+03:00
2025-10-07T13:44:00+03:00
наука
нобелевская премия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046824818_0:86:2006:1215_1920x0_80_0_0_4dbe2d3d3b097af920e9fa5d12ee2707.jpg
https://ria.ru/20251007/premiya-2046818400.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046824818_0:0:2310:1734_1920x0_80_0_0_a81f1a294c300ad97be3dc0d5220afdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нобелевская премия
Наука, Нобелевская премия
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии

Нобелевские лауреаты по физике открыли дорогу к созданию квантовых компьютеров

© Getty Images / Anadolu/Atila AltuntasНобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису
Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Atila Altuntas
Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года, открыли возможности для разработки нового поколения квантовых технологий, включая квантовые компьютеры, квантовую криптографию, и квантовые датчики, сообщил Нобелевский комитет.
Премия присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) “за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи”.
Квантовая механика является основой всех цифровых технологий, отметил председатель Нобелевского комитета по физике Олле Эрикссон. "Нобелевская премия по физике, присужденная в этом году, открывает возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики", - подчеркивается в пресс-релизе Нобелевского комитета.
В 1984-1985 годах Кларк, Деворе и Мартинис провели серию экспериментов с электронной схемой, построенной из сверхпроводников, разделенных тонким слоем непроводящего материала (это так называемый "джозефсоновский переход"), отмечается в пресс-релизе. Усовершенствовав эту схему, ученые обнаружили, что заряженные частицы, движущиеся по сверхпроводнику, ведут себя так, как если бы они были единой частицей, заполняющей всю цепь. Авторы работы также показали, что система ведет себя так, как предсказывает квантовая механика – она квантована, то есть поглощает или испускает энергию определенными порциями (квантами).
Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике
13:23
 
НаукаНобелевская премия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала