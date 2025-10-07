https://ria.ru/20251007/laureaty-2046823616.html
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии - РИА Новости, 07.10.2025
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии
Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года, открыли возможности для разработки нового поколения квантовых... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:35:00+03:00
2025-10-07T13:35:00+03:00
2025-10-07T13:44:00+03:00
наука
нобелевская премия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046824818_0:86:2006:1215_1920x0_80_0_0_4dbe2d3d3b097af920e9fa5d12ee2707.jpg
https://ria.ru/20251007/premiya-2046818400.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046824818_0:0:2310:1734_1920x0_80_0_0_a81f1a294c300ad97be3dc0d5220afdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия
Наука, Нобелевская премия
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии
Нобелевские лауреаты по физике открыли дорогу к созданию квантовых компьютеров
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года, открыли возможности для разработки нового поколения квантовых технологий, включая квантовые компьютеры, квантовую криптографию, и квантовые датчики, сообщил Нобелевский комитет.
Премия присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) “за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи”.
Квантовая механика является основой всех цифровых технологий, отметил председатель Нобелевского комитета по физике Олле Эрикссон. "Нобелевская премия по физике, присужденная в этом году, открывает возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики", - подчеркивается в пресс-релизе Нобелевского комитета.
В 1984-1985 годах Кларк, Деворе и Мартинис провели серию экспериментов с электронной схемой, построенной из сверхпроводников, разделенных тонким слоем непроводящего материала (это так называемый "джозефсоновский переход"), отмечается в пресс-релизе. Усовершенствовав эту схему, ученые обнаружили, что заряженные частицы, движущиеся по сверхпроводнику, ведут себя так, как если бы они были единой частицей, заполняющей всю цепь. Авторы работы также показали, что система ведет себя так, как предсказывает квантовая механика – она квантована, то есть поглощает или испускает энергию определенными порциями (квантами).