Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии

Квантовая механика является основой всех цифровых технологий, отметил председатель Нобелевского комитета по физике Олле Эрикссон. "Нобелевская премия по физике, присужденная в этом году, открывает возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики", - подчеркивается в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В 1984-1985 годах Кларк, Деворе и Мартинис провели серию экспериментов с электронной схемой, построенной из сверхпроводников, разделенных тонким слоем непроводящего материала (это так называемый "джозефсоновский переход"), отмечается в пресс-релизе. Усовершенствовав эту схему, ученые обнаружили, что заряженные частицы, движущиеся по сверхпроводнику, ведут себя так, как если бы они были единой частицей, заполняющей всю цепь. Авторы работы также показали, что система ведет себя так, как предсказывает квантовая механика – она квантована, то есть поглощает или испускает энергию определенными порциями (квантами).