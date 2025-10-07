https://ria.ru/20251007/laureat-2046902678.html
Нобелевский лауреат по медицине узнал о премии только на следующий день
NYT: Рамсделл пропустил звонки от Нобелевского комитета, так как был в походе
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Ученый Фред Рамсделл, получивший Нобелевскую премию 2025 года по медицине и физиологии, узнал о своей награде только через 12 часов, поскольку находился без связи на отдыхе в Скалистых горах на западе США, сообщает газета
New York Times.
"Фред Рамсделл узнал о присуждении ему Нобелевской премии почти через 12 часов после объявления о ней, поскольку он находился в отпуске в Скалистых горах", - сообщает издание.
Отмечается, что Рамсделл впервые услышал о победе от своей жены, у которой появилась связь на телефоне после нескольких дней совместного похода вдали от цивилизации. Так он пропустил звонки от представителей Нобелевского комитета, а также сотни сообщений и звонков от друзей и членов семьи, которые пытались поздравить его.
По словам исследователя, он не ожидал вручения награды, но был безмерно счастлив этому.
В понедельник Нобелевский комитет в Стокгольме
объявил о присуждении премии Рамсделлу и другим ученым за исследования в области так называемой периферической иммунной толерантности - молекулярно-клеточного механизма, играющего важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний.