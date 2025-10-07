Почти 60 ямальских семей получили ключи от новых квартир в Лабытнанги

САЛЕХАРД, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир 59 семьям в Лабытнанги, где построен пятиэтажный дом, заменяющий аварийные здания, сообщает правительство региона.

"Одно из самых радостных событий – встречать вместе новоселье в новых, красивых, уютных домах. В Лабытнанги, как и по всему Ямалу, они активно строятся. Только в этом году в городе Семи лиственниц без малого 900 человек переедут в новые квартиры. Более 60 старых ветхих домов мы снесем благодаря строительству одного года и эти темпы не будем останавливать. Комфортное жилье – важнейшая задача в развитии наших городов, которые преображаются на глазах", - цитирует слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным властей, первые 59 семей, переехавшие из аварийного жилфонда, получили ключи от своих новых уютных квартир в пятиэтажном доме на улице Комарова. Его ввод позволит снести 18 аварийных многоквартирных домов. Ключи от новых квартир семьям передал Дмитрий Артюхов.

Прилегающая территория, сообщают в правительстве региона, полностью благоустроена: выполнено асфальтирование проездов, уложена тротуарная плитка, обустроены парковочные зоны и современная детская площадка. Также установлена система наружного видеонаблюдения. Дом расположен в центре Лабытнанги, что обеспечивает жителям удобный доступ к школам, детским садам, больнице, учреждениям культуры и спорта, торговым объектам, а также паркам и скверам.