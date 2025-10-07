Рейтинг@Mail.ru
Почти 60 ямальских семей получили ключи от новых квартир в Лабытнанги - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:19 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/kvartira-2046874271.html
Почти 60 ямальских семей получили ключи от новых квартир в Лабытнанги
Почти 60 ямальских семей получили ключи от новых квартир в Лабытнанги - РИА Новости, 07.10.2025
Почти 60 ямальских семей получили ключи от новых квартир в Лабытнанги
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир 59 семьям в Лабытнанги, где построен пятиэтажный дом, заменяющий аварийные здания, сообщает... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:19:00+03:00
2025-10-07T16:19:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
лабытнанги
ямал
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
https://ria.ru/20251006/issledovanie-2046656845.html
https://ria.ru/20251007/yamal-2046810941.html
лабытнанги
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лабытнанги, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги, Ямал, Дмитрий Артюхов
Почти 60 ямальских семей получили ключи от новых квартир в Лабытнанги

Артюхов вручил ключи от новых квартир 59 семьям в Лабытнанги

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САЛЕХАРД, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир 59 семьям в Лабытнанги, где построен пятиэтажный дом, заменяющий аварийные здания, сообщает правительство региона.
"Одно из самых радостных событий – встречать вместе новоселье в новых, красивых, уютных домах. В Лабытнанги, как и по всему Ямалу, они активно строятся. Только в этом году в городе Семи лиственниц без малого 900 человек переедут в новые квартиры. Более 60 старых ветхих домов мы снесем благодаря строительству одного года и эти темпы не будем останавливать. Комфортное жилье – важнейшая задача в развитии наших городов, которые преображаются на глазах", - цитирует слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Молекулы ДНК - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
На Ямале утверждена программа генетических исследований
Вчера, 15:27
По данным властей, первые 59 семей, переехавшие из аварийного жилфонда, получили ключи от своих новых уютных квартир в пятиэтажном доме на улице Комарова. Его ввод позволит снести 18 аварийных многоквартирных домов. Ключи от новых квартир семьям передал Дмитрий Артюхов.
Прилегающая территория, сообщают в правительстве региона, полностью благоустроена: выполнено асфальтирование проездов, уложена тротуарная плитка, обустроены парковочные зоны и современная детская площадка. Также установлена система наружного видеонаблюдения. Дом расположен в центре Лабытнанги, что обеспечивает жителям удобный доступ к школам, детским садам, больнице, учреждениям культуры и спорта, торговым объектам, а также паркам и скверам.
Жилищный вопрос остается одним из приоритетов работы губернатора Ямала и команды окружного правительства. В Лабытнанги сейчас возводится 21 многоквартирный дом. В 2025 году завершается заселение четырех новостроек. Всего в этом году новое комфортное жилье получат порядка 360 семей. В рамках реализации программы переселения в 2025 году планируется снести 64 аварийных многоквартирных дома. Расселение одного миллиона квадратных метров аварийного жилья по поручению Дмитрия Артюхова близится к завершению, уточнили в правительстве.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Новая мера поддержки для будущих матерей стартовала на Ямале
12:54
 
Ямало-Ненецкий автономный округЛабытнангиЯмалДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала