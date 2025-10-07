Курды опровергли заявления Дамаска о нападении на блокпосты армии в Алеппо

БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Заявления официального Дамаска, опубликованные в СМИ, об участии курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в боестолкновениях с правительственными силами в городе Алеппо являются провокационными и не соответствуют действительности, говорится в заявлении пресс-службы СДС.
Ранее сирийский телеканал Al-Ekhbaria сообщил, что курдские СДС атаковали блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в городе Алеппо и открыли огонь из минометов по жилым районам города прилегающим к нему. В результате чего, по последним данным, были убиты один военнослужащий и один гражданский, еще 27 человек получили ранения.
"Происходящее в Алеппо является прямым следствием провокаций вооруженных формирований временного правительства и их попыток прорваться (в курдские кварталы) с применением танков. Некоторые СМИ распространяют ложные утверждения о том, что СДС якобы атаковали блокпосты боевиков правительства Дамаска в районе кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в городе Алеппо", - написано в заявлении.
В коммюнике отмечается, что сил СДС в городе Алеппо нет с момента их вывода в соответствии с соглашением от 1 апреля.
"То, что происходит в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд - это результат серии повторяющихся атак со стороны формирований правительства Дамаска против мирных жителей. Эти силы установили удушающую блокаду в сфере безопасности и гуманитарной помощи, прекратили поставки продовольствия и медикаментов, похищали местных жителей, продолжали ежедневные провокации на блокпостах и в прилегающих районах, а недавно возвели земляные заграждения вокруг кварталов и усилили блокаду", - утверждается в заявлении.
Согласно позиции СДС, действия правительственных сил вызвали возмущение у жителей и вынудили их вместе с силами внутренней безопасности в кварталах защищать себя, выполняя обязанность по охране мирных граждан и обеспечению безопасности и стабильности.
Руководство курдских СДС призвало международные и гуманитарные организации к срочным и действенным мерам для прекращения блокады курдских кварталов в Алеппо и прекращении систематических атак и провокаций против мирных жителей там.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года, районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.