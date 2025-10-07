Рейтинг@Mail.ru
Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми
16:10 07.10.2025
Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми
Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми
Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми
Холдинг РЖД стал продавать билеты на ряд купе во всех поездах дальнего следования только пассажирам с детьми, сообщила компания. РИА Новости, 07.10.2025
общество
россия
ржд
федеральная пассажирская компания
россия
2025
Новости
общество, россия, ржд, федеральная пассажирская компания
Общество, Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания
Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми

РЖД начали продажу билетов в детские купе во всех поездах дальнего следования

Пассажиры на вокзале . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД стал продавать билеты на ряд купе во всех поездах дальнего следования только пассажирам с детьми, сообщила компания.
"По России с детьми путешествовать лучше поездом. В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два", - говорится в сообщении РЖД.
РЖД начали продавать билеты для детей со скидкой в 50 процентов
6 марта, 17:30
При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в свою очередь уточнила, что это касается пассажиров с детьми до 18 лет.
Ранее холдинг РЖД запустил подобный сервис для многодетных семей в поездах южных направлений.
"Напоминаем, что при оформлении билетов по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет)", - пишут РЖД и напоминают о различных скидках на детские билеты в поездах.
ФПК напоминает, что пассажиры до 5 лет проезжают бесплатно, если не занимают отдельное место; для детей от 5 до 9 лет включительно (граждан РФ) билеты оформляются по детскому тарифу - 35% от стоимости взрослого; для детей от 10 до 18 лет (граждан РФ) предусмотрена круглогодичная скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования.
РЖД планируют получить более ста вагонов с детским купе
16 июля, 22:15
 
