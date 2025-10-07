Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми

«

"Напоминаем, что при оформлении билетов по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет)", - пишут РЖД и напоминают о различных скидках на детские билеты в поездах.