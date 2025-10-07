https://ria.ru/20251007/kupe-2046872143.html
Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми
Во всех поездах дальнего следования появились купе для пассажиров с детьми
Холдинг РЖД стал продавать билеты на ряд купе во всех поездах дальнего следования только пассажирам с детьми, сообщила компания. РИА Новости, 07.10.2025
россия
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД стал продавать билеты на ряд купе во всех поездах дальнего следования только пассажирам с детьми, сообщила компания.
"По России
с детьми путешествовать лучше поездом. В купейных вагонах всех поездов ФПК
теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два", - говорится в сообщении РЖД
При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в свою очередь уточнила, что это касается пассажиров с детьми до 18 лет.
Ранее холдинг РЖД запустил подобный сервис для многодетных семей в поездах южных направлений.
"Напоминаем, что при оформлении билетов по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет)", - пишут РЖД и напоминают о различных скидках на детские билеты в поездах.
ФПК напоминает, что пассажиры до 5 лет проезжают бесплатно, если не занимают отдельное место; для детей от 5 до 9 лет включительно (граждан РФ) билеты оформляются по детскому тарифу - 35% от стоимости взрослого; для детей от 10 до 18 лет (граждан РФ) предусмотрена круглогодичная скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования.