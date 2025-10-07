https://ria.ru/20251007/krym-2046836735.html
Ракетная опасность в Крыму продолжалась пять минут
Ракетную опасность в Крыму отменили через пять минут после объявления, сообщается в мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
МЧС: ракетную опасность в Крыму отменили через пять минут после объявления