Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле не стали отдельно анонсировать возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в день рождения российского лидера, вся информация будет представлена своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.