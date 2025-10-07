https://ria.ru/20251007/kreml-2046812591.html
Трудно переоценить роль Путина в российских судьбах, считает Песков
Трудно переоценить роль Путина в российских судьбах, считает Песков - РИА Новости, 07.10.2025
Трудно переоценить роль Путина в российских судьбах, считает Песков
Трудно переоценить роль президента РФ Владимира Путина в российских судьбах и судьбах всего мира, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:58:00+03:00
2025-10-07T12:58:00+03:00
2025-10-07T12:58:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
https://ria.ru/20251007/peskov-2046812427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Трудно переоценить роль Путина в российских судьбах, считает Песков
Песков: трудно переоценить роль Путина в российских судьбах и судьбах всего мира