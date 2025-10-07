В Кремле призвали дождаться более четких заявлений Трампа по "Томагавкам"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле считают нужным дождаться более четких заявлений президента США Дональда Трампа по поводу поставок Киеву ракет "Томагавк", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы так понимаем, что надо дождаться более четких заявлений, если они последуют, еще раз повторяю", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля упомянул, что раньше поставки вооружений Киеву происходили еще до заявлений об этом.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Путин рассказал, к чему приведут поставки "Томагавков" Украине
5 октября, 11:18