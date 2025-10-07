Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали дождаться более четких заявлений Трампа по "Томагавкам" - РИА Новости, 07.10.2025
12:57 07.10.2025 (обновлено: 14:01 07.10.2025)
В Кремле призвали дождаться более четких заявлений Трампа по "Томагавкам"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье" с Москвы-реки. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле считают нужным дождаться более четких заявлений президента США Дональда Трампа по поводу поставок Киеву ракет "Томагавк", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы так понимаем, что надо дождаться более четких заявлений, если они последуют, еще раз повторяю", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля упомянул, что раньше поставки вооружений Киеву происходили еще до заявлений об этом.
"Что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом звучат уже заявления. По крайней мере, так всегда было при администрации (предыдущего президента США Джо) Байдена, нам это хорошо известно. Как на этот раз - посмотрим", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Путин о Томагавках и отношениях с США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин рассказал, к чему приведут поставки "Томагавков" Украине
5 октября, 11:18
 
