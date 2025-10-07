В Череповце демонтируют вывески с магазинов "Красное&Белое"

По словам губернатора, взамен магазинов различных сетей алкомаркетов предлагается сделать сеть продуктовых магазинов у дома с новым названием. Как пример – региональная сеть алкомаркетов "Северный градус", которая до 15 октября пообещала завершить ребрендинг всех своих точек. Компания меняет название на "Каждая покупка в радость", проводит замену вывесок, вносит большие изменения в ассортимент продаваемой продукции, отметили в пресс-службе.

С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени. Также с 9 июня в регионе ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов.