07:19 07.10.2025
Все соцобязательства в бюджете на 2026 год будут исполнены, заявил Котяков
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Антон Котяков
Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Все социальные обязательства перед россиянами будут исполнены в федеральном бюджете на 2026 год в полном объеме, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Мы предусмотрели необходимые объемы финансовых средств под выплату пенсий и пособий", - сказал Котяков.
Он отметил, что бюджетом предусмотрена индексация пособий и соцвыплат с 1 февраля по уровню фактической инфляции по 2025 году, а страховых пенсий - с января выше инфляции.
