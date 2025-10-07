Рейтинг@Mail.ru
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили - РИА Новости, 07.10.2025
03:41 07.10.2025 (обновлено: 09:12 07.10.2025)
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили - РИА Новости, 07.10.2025
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили
Первый концерт американского рэпера Swae Lee (Халифа Малика Ибн Шамана Брауна) в России отменен, об этом сообщатся на сайте концертной площадке VK Stadium, где... РИА Новости, 07.10.2025
россия, москва
Шоубиз, Россия, Москва
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили

Первый в России концерт рэпера Swae Lee, назначенный на 8 октября, отменили

© Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMAРэпер Swae Lee
Рэпер Swae Lee
© Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA
Рэпер Swae Lee. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый концерт американского рэпера Swae Lee (Халифа Малика Ибн Шамана Брауна) в России отменен, об этом сообщатся на сайте концертной площадке VK Stadium, где должно было состояться мероприятие.
«
"К сожалению, концерт Swae Lee в Москве, запланированный на 8 октября, не состоится", — говорится в сообщении.
Как пояснили организаторы, Swae Lee не смог вовремя получить российскую визу.
Билеты на концерт можно будет вернуть с 13 октября по 20 октября по месту их приобретению.
Sway Lee ранее не давал концерты в российских городах, поэтому визит артиста в Москву должен был стать для него первым посещением России.
Swae Lee является автором нашумевших хитов Unforgettable с French Montana, а также Black Beatles и No Type. Трек Sunflower, который он записал вместе с Post Malone - один из самых прослушиваемых в истории музыкальной платформы Spotify, также композиция пробыла в топ-10 чарта Billboard 33 недели.
В репертуаре Sway Lee совместные песни с Madonna, Tyga, Lil Wayne, Skrillex и Pharrell Williams. Также артист был трижды номинирован на премию Grammy.
Американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале Уличный драйв в олимпийском комплексе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Рэпер Xzibit назвал приезд в Москву подарком
27 сентября, 23:58
 
ШоубизРоссияМосква
 
 
