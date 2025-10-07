Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый концерт американского рэпера Swae Lee (Халифа Малика Ибн Шамана Брауна) в России отменен, об этом сообщатся на Первый концерт американского рэпера Swae Lee (Халифа Малика Ибн Шамана Брауна) в России отменен, об этом сообщатся на сайте концертной площадке VK Stadium, где должно было состояться мероприятие.

« "К сожалению, концерт Swae Lee в Москве, запланированный на 8 октября, не состоится", — говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, Swae Lee не смог вовремя получить российскую визу.

Билеты на концерт можно будет вернуть с 13 октября по 20 октября по месту их приобретению.

Sway Lee ранее не давал концерты в российских городах, поэтому визит артиста в Москву должен был стать для него первым посещением России.

Swae Lee является автором нашумевших хитов Unforgettable с French Montana, а также Black Beatles и No Type. Трек Sunflower, который он записал вместе с Post Malone - один из самых прослушиваемых в истории музыкальной платформы Spotify, также композиция пробыла в топ-10 чарта Billboard 33 недели.