11:26 07.10.2025
Строительные компании отправятся в Узбекистан на выставку UzBuild
Строительные компании отправятся в Узбекистан на выставку UzBuild
экономика
Экономика
Строительные компании отправятся в Узбекистан на выставку UzBuild

РЭЦ организует национальную экспозицию отечественных производителей на UzBuild

© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.com
Вид на Ташкент, Узбекистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) организует масштабную национальную экспозицию отечественных производителей под брендом Made in Russia на международной выставке UzBuild 2026 — крупнейшем мероприятии в области строительства и интерьера, которое пройдет с 10 по 12 февраля 2026 года в Ташкенте, сообщает центр.
"Международная выставка UzBuild — флагманское мероприятие строительной отрасли Узбекистана и наиболее эффективная демонстрационная бизнес-площадка для международного строительного сообщества. По масштабам, количеству участников и посетителей — выставка № 1 строительной индустрии в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
РЭЦ рассказал о брендах "Сделано в России"
3 октября, 16:42
На UzBuild ежегодно представлены лучшие достижения и новинки от отечественных и зарубежных производителей строительных материалов, технологий и специального оборудования для всего цикла производства — от проектирования объекта до завершающей отделки и дизайна интерьера.
Российский экспортный центр приглашает принять участие в UzBuild 2026 компании, которые развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспортную деятельность — производителей строительных материалов и оборудования, отделочных материалов и комплектующих, компании, работающих в сфере ландшафтного оформления, дизайна и недвижимости.
Заинтересованные компании могут подать заявку на участие в выставке при поддержке РЭЦ до 13 октября через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".
В 2024 году выставка UzBuild вновь подтвердила свой статус безоговорочного лидера в сфере выставочных событий — экспозиция выставки заняла свыше 15 000 квадратных метров, в мероприятии приняли участие 450 компаний из 19 стран. Выставку посетили свыше 13 тысяч профессионалов отрасли.
Участие в коллективных экспозициях "Сделано в России" на международных выставках — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и обеспечивает сопровождение участников на площадке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Конференция по защите и монетизации софта GuardConf - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
3 октября, 15:11
 
