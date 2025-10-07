Строительные компании отправятся в Узбекистан на выставку UzBuild

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) организует масштабную национальную экспозицию отечественных производителей под брендом Made in Russia на международной выставке UzBuild 2026 — крупнейшем мероприятии в области строительства и интерьера, которое пройдет с 10 по 12 февраля 2026 года в Ташкенте, сообщает центр.

"Международная выставка UzBuild — флагманское мероприятие строительной отрасли Узбекистана и наиболее эффективная демонстрационная бизнес-площадка для международного строительного сообщества. По масштабам, количеству участников и посетителей — выставка № 1 строительной индустрии в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

На UzBuild ежегодно представлены лучшие достижения и новинки от отечественных и зарубежных производителей строительных материалов, технологий и специального оборудования для всего цикла производства — от проектирования объекта до завершающей отделки и дизайна интерьера.

Российский экспортный центр приглашает принять участие в UzBuild 2026 компании, которые развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспортную деятельность — производителей строительных материалов и оборудования, отделочных материалов и комплектующих, компании, работающих в сфере ландшафтного оформления, дизайна и недвижимости.

Заинтересованные компании могут подать заявку на участие в выставке при поддержке РЭЦ до 13 октября через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".

В 2024 году выставка UzBuild вновь подтвердила свой статус безоговорочного лидера в сфере выставочных событий — экспозиция выставки заняла свыше 15 000 квадратных метров, в мероприятии приняли участие 450 компаний из 19 стран. Выставку посетили свыше 13 тысяч профессионалов отрасли.

Участие в коллективных экспозициях "Сделано в России" на международных выставках — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и обеспечивает сопровождение участников на площадке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".