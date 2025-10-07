https://ria.ru/20251007/kompanii-2046784999.html
Опрос показал, как россияне относятся к уходу западных компаний
Больше половины россиян (65%) считают, что уход западных компаний не сказался на них или их семьях, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 07.10.2025
ВЦИОМ: 65% россиян считают, что уход западных компаний не повлиял на их жизнь
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (65%) считают, что уход западных компаний не сказался на них или их семьях, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом в 2022 году 39% опрошенных были уверены, что изменения никак не повлияют на их жизнь в дальнейшем. Тогда же половина (50%) заявили, что, в целом, не сожалеют об уходе западных компаний. В 2025 году так ответили 45% граждан.
Согласно результатам опроса, 17% респондентов считают, что российские компании смогли заменить ушедшие бренды полностью, 44% - что смогли по большинству товаров. В то время как в 2022 году предполагали такие варианты 20% и 48% соответственно.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 20 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.