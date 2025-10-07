Опрос показал, как россияне относятся к уходу западных компаний

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (65%) считают, что уход западных компаний не сказался на них или их семьях, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

При этом в 2022 году 39% опрошенных были уверены, что изменения никак не повлияют на их жизнь в дальнейшем. Тогда же половина (50%) заявили, что, в целом, не сожалеют об уходе западных компаний. В 2025 году так ответили 45% граждан.