07.10.2025
11:03 07.10.2025
Опрос показал, как россияне относятся к уходу западных компаний
Опрос показал, как россияне относятся к уходу западных компаний
Больше половины россиян (65%) считают, что уход западных компаний не сказался на них или их семьях, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 07.10.2025
вциом
2025
Новости
экономика, вциом
Экономика, ВЦИОМ
Опрос показал, как россияне относятся к уходу западных компаний

ВЦИОМ: 65% россиян считают, что уход западных компаний не повлиял на их жизнь

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (65%) считают, что уход западных компаний не сказался на них или их семьях, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом в 2022 году 39% опрошенных были уверены, что изменения никак не повлияют на их жизнь в дальнейшем. Тогда же половина (50%) заявили, что, в целом, не сожалеют об уходе западных компаний. В 2025 году так ответили 45% граждан.
Согласно результатам опроса, 17% респондентов считают, что российские компании смогли заменить ушедшие бренды полностью, 44% - что смогли по большинству товаров. В то время как в 2022 году предполагали такие варианты 20% и 48% соответственно.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ЭкономикаВЦИОМ
 
 
