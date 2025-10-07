Рейтинг@Mail.ru
Умер шеф-повар Олег Колисниченко - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/kolisnichenko-2046936806.html
Умер шеф-повар Олег Колисниченко
Умер шеф-повар Олег Колисниченко - РИА Новости, 07.10.2025
Умер шеф-повар Олег Колисниченко
Известный шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России, скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 40 лет из-за проблем с сердцем, сообщила РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:35:00+03:00
2025-10-07T20:35:00+03:00
россия
нижний новгород
ростов
олег колисниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046936455_0:784:1080:1392_1920x0_80_0_0_4a85e1609098cad5ee5f9f5955198101.jpg
россия
нижний новгород
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046936455_0:683:1080:1493_1920x0_80_0_0_2803f34418d6f33345d84091ff9575aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, ростов, олег колисниченко
Россия, Нижний Новгород, Ростов, Олег Колисниченко
Умер шеф-повар Олег Колисниченко

Умер шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России

© Фото : соцсети Олега КолисниченкоОлег Колисниченко
Олег Колисниченко - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : соцсети Олега Колисниченко
Олег Колисниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Известный шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России, скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 40 лет из-за проблем с сердцем, сообщила РИА Новости нижегородский ресторанный критик Катерина Смирнова.
«

"Сегодня ушел из жизни Олег Колисниченко, бренд-шеф Pinci и "Москва-Стамбул". Он всегда говорил о том, что нашел свое призвание", - написала Смирнова в своем Telegram-канале.

Она рассказала РИА Новости, что Колисниченко переехал из Ростова в Нижний Новгород около года назад, и добавила, что он входил в топ-50 поваров России.
"В пятницу (3 октября - ред.) у него стало плохо с сердцем, Олега госпитализировали. Он впал в кому и сегодня умер, не приходя в сознание", - сообщила агентству Смирнова. Она добавила, что Колисниченко было 40 лет.
Прощание с Олегом Колисниченко состоится в Казанской церкви на Зеленском съезде в четверг, 9 октября.
 
РоссияНижний НовгородРостовОлег Колисниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала