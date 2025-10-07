Умер шеф-повар Олег Колисниченко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Известный шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России, скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 40 лет из-за проблем с сердцем, сообщила РИА Новости нижегородский ресторанный критик Катерина Смирнова.

"Сегодня ушел из жизни Олег Колисниченко, бренд-шеф Pinci и "Москва-Стамбул". Он всегда говорил о том, что нашел свое призвание", - написала Смирнова в своем Telegram-канале .

"В пятницу (3 октября - ред.) у него стало плохо с сердцем, Олега госпитализировали. Он впал в кому и сегодня умер, не приходя в сознание", - сообщила агентству Смирнова. Она добавила, что Колисниченко было 40 лет.