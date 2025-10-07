Рейтинг@Mail.ru
Бренд Dongfeng отзовет 12 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 07.10.2025 (обновлено: 17:12 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/knr-2046891110.html
Бренд Dongfeng отзовет 12 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью
Бренд Dongfeng отзовет 12 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью - РИА Новости, 07.10.2025
Бренд Dongfeng отзовет 12 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью
Представитель китайского бренда Dongfeng отзывает 12,4 тысячи автомобилей в РФ, реализованных в январе 2023 года - мае 2025 года, из-за проблем с ремнем... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:09:00+03:00
2025-10-07T17:12:00+03:00
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d677493bb86f34856c33ae7fe749038e.jpg
https://ria.ru/20250910/bukhanka-2040810849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769294_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_115e1a9580047acd4d214fa4baaad99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), в мире
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), В мире
Бренд Dongfeng отзовет 12 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью

Бренд Dongfeng отзовет 12,4 тыс автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности

© AP Photo / Ng Han GuanРабочие собирают автомобили на заводе Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd в Ухане, провинция Хубэй
Рабочие собирают автомобили на заводе Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd в Ухане, провинция Хубэй - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочие собирают автомобили на заводе Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd в Ухане, провинция Хубэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представитель китайского бренда Dongfeng отзывает 12,4 тысячи автомобилей в РФ, реализованных в январе 2023 года - мае 2025 года, из-за проблем с ремнем безопасности, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Dongfeng. Программа мероприятий представлена ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке. Отзыву подлежат 12 435 автомобилей Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении
"Причина отзыва транспортных средств: надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию, а также втягивающее устройство не эффективно сматывает лямку из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию", - уточняет ведомство.
На всех транспортных средствах будет проведена замена ремня безопасности в сборе
Электромобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Эксперт раскрыл, почему “Буханка” стоит дороже китайских авто
10 сентября, 03:15
 
РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала