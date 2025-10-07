Рабочие собирают автомобили на заводе Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd в Ухане, провинция Хубэй. Архивное фото

Бренд Dongfeng отзовет 12 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представитель китайского бренда Dongfeng отзывает 12,4 тысячи автомобилей в РФ, реализованных в январе 2023 года - мае 2025 года, из-за проблем с ремнем безопасности, сообщил Росстандарт.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Dongfeng. Программа мероприятий представлена ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке. Отзыву подлежат 12 435 автомобилей Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении

"Причина отзыва транспортных средств: надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию, а также втягивающее устройство не эффективно сматывает лямку из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию", - уточняет ведомство.