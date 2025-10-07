Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Украинские власти вмешиваются в венгерские парламентские выборы, намеченные на 2026 год, пытаясь привести к власти венгерскую оппозицию, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если у кого-то были сомнения относительно того, будут ли украинцы вмешиваться в венгерские парламентские выборы в следующем году, они должны были сами убедиться в том, что украинцы крайне заинтересованы в том, чтобы повлиять на исход выборов в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Министр назвал это "неудивительным", поскольку "украинцы, как и все остальные, знают, что если национальное правительство останется у власти, то решения венгерского правительства будут соответствовать исключительно венгерским национальным интересам, и тогда Украина не будет членом Евросоюза".
"Напротив, если в Венгрии будет установлено марионеточное правительство Брюсселя, то, очевидно, все препятствия для вступления Украины в Евросоюз будут устранены, деньги венгерского народа также потекут в Украину, некачественная сельхозпродукция потечёт в Венгрию, разорит венгерских фермеров, и мы станем воротами для украинской мафии", - отметил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
