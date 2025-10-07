Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии - РИА Новости, 07.10.2025
12:22 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/kiev-2046801824.html
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии - РИА Новости, 07.10.2025
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
Украинские власти вмешиваются в венгерские парламентские выборы, намеченные на 2026 год, пытаясь привести к власти венгерскую оппозицию, которая одобрила бы... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:22:00+03:00
2025-10-07T12:22:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
петер сийярто
виктор орбан
дмитрий кулеба
украина
венгрия
брюссель
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Сийярто: Украина вмешивается в выборы в Венгрии, поддерживая оппозицию

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Украинские власти вмешиваются в венгерские парламентские выборы, намеченные на 2026 год, пытаясь привести к власти венгерскую оппозицию, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если у кого-то были сомнения относительно того, будут ли украинцы вмешиваться в венгерские парламентские выборы в следующем году, они должны были сами убедиться в том, что украинцы крайне заинтересованы в том, чтобы повлиять на исход выборов в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
18 мая, 19:50
Министр назвал это "неудивительным", поскольку "украинцы, как и все остальные, знают, что если национальное правительство останется у власти, то решения венгерского правительства будут соответствовать исключительно венгерским национальным интересам, и тогда Украина не будет членом Евросоюза".
"Напротив, если в Венгрии будет установлено марионеточное правительство Брюсселя, то, очевидно, все препятствия для вступления Украины в Евросоюз будут устранены, деньги венгерского народа также потекут в Украину, некачественная сельхозпродукция потечёт в Венгрию, разорит венгерских фермеров, и мы станем воротами для украинской мафии", - отметил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии
23 мая, 11:09
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанДмитрий КулебаFacebookСанкции в отношении России
 
 
