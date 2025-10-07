Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Украинские власти вмешиваются в венгерские парламентские выборы, намеченные на 2026 год, пытаясь привести к власти венгерскую оппозицию, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.