В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 07.10.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское новостное агентство "Укринформ". РИА Новости, 07.10.2025
В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы