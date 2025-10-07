Рейтинг@Mail.ru
08:27 07.10.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское новостное агентство "Укринформ". РИА Новости, 07.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское новостное агентство "Укринформ".
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
В миреКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
