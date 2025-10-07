https://ria.ru/20251007/khischeniya-2046921348.html
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра - РИА Новости, 07.10.2025
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра
Верховный суд Ингушетии оставил под стражей главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадину Хутиеву, которую обвиняют в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T18:50:00+03:00
2025-10-07T18:50:00+03:00
2025-10-07T18:50:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250709/ingushetija-2028170867.html
https://ria.ru/20251006/opg-2046563773.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра за хищения
НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадину Хутиеву, которую обвиняют в хищениях и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению, сообщила пресс-служба суда.
В сентябре Магасский районный суд продлил Хутиевой содержание под стражей до 27 ноября. Это постановление обжаловал адвокат.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление вступило в законную силу.
По версии следствия, в 2022 году Хутиева без проведения аукционов и иных конкурентных способов определения заключила прямые договоры с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Мациевой - на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 8,7 миллиона рублей. Предприниматель условия договоров не выполнила, но Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перечислили деньги на счет ИП, а в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие.
Кроме того, главврачу инкриминируют хищение по аналогичной схеме по 30 договорам еще в общей сложности свыше 15 миллионов рублей и превышение должностных полномочий при исполнении еще шести таких договоров с ущербом в 2,5 миллиона рублей.