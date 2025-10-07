В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра

НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадину Хутиеву, которую обвиняют в хищениях и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению, сообщила пресс-служба суда.

В сентябре Магасский районный суд продлил Хутиевой содержание под стражей до 27 ноября. Это постановление обжаловал адвокат.

"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление вступило в законную силу.

По версии следствия, в 2022 году Хутиева без проведения аукционов и иных конкурентных способов определения заключила прямые договоры с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Мациевой - на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 8,7 миллиона рублей. Предприниматель условия договоров не выполнила, но Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перечислили деньги на счет ИП, а в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие.