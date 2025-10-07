Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра
18:50 07.10.2025
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра
Новости
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра

В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра за хищения

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадину Хутиеву, которую обвиняют в хищениях и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению, сообщила пресс-служба суда.
В сентябре Магасский районный суд продлил Хутиевой содержание под стражей до 27 ноября. Это постановление обжаловал адвокат.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление вступило в законную силу.
По версии следствия, в 2022 году Хутиева без проведения аукционов и иных конкурентных способов определения заключила прямые договоры с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Мациевой - на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 8,7 миллиона рублей. Предприниматель условия договоров не выполнила, но Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перечислили деньги на счет ИП, а в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие.
Кроме того, главврачу инкриминируют хищение по аналогичной схеме по 30 договорам еще в общей сложности свыше 15 миллионов рублей и превышение должностных полномочий при исполнении еще шести таких договоров с ущербом в 2,5 миллиона рублей.
