В Херсоне в третий раз за день прогремели взрывы

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы в третий раз за день прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Херсоне в третий раз за день раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".