Харичев объявил о создании в России института соцархитектуры

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев объявил о создании института социальной архитектуры на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал, для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образов будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, и на базе платформы "Россия - страна возможностей" принято решение создать институт социальной архитектуры как раз для того, чтобы успевать за этими изменениями, чтобы заниматься социальным моделированием и социальным проектированием", - сказал Харичев журналистам в ходе II Международного симпозиума "Создавая будущее".
Харичев подчеркнул, что институт станет "лабораторией" или "конструкторским бюро", которое будет учитывать технологические изменения и прогнозы и будет пытаться выстраивать социальные модели изменения, а также разрабатывать проекты.
Второй международный симпозиум "Создавая будущее" проходит 7-8 октября в Москве на площадке Национального центра "Россия".